Жители Донбасса продолжают воплощать свои идеи за деньги из «Бюджета участия»

Городская власть Славянска должна выделить до конца года 150 тысяч гривен на реализацию проекта по стерилизации бездомных животных в городе.

Этих денег хватит, чтобы стерилизовать 160 бездомных животных. Реализовать проект местной жительницы помогла инициатива, которая называется «Бюджет участия». За него проголосовали более 1 тысячи жителей Славянска.

Еще деньги выделят на строительство площадки для воркаута и площадки для детей с особыми потребностями. Всего было подано 35 проектов.

Проект «Бюджет участия» стартовал в Украине в 2016 году.

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