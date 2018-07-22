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Жители Донбасса продолжают воплощать свои идеи за деньги из «Бюджета участия»

Воскресенье, 22 июля, 2018

Городская власть Славянска должна выделить до конца года 150 тысяч гривен на реализацию проекта по стерилизации бездомных животных в городе.

Этих денег хватит, чтобы стерилизовать 160 бездомных животных. Реализовать проект местной жительницы помогла инициатива, которая называется «Бюджет участия». За него проголосовали более 1 тысячи жителей Славянска.

Еще деньги выделят на строительство площадки для воркаута и площадки для детей с особыми потребностями. Всего было подано 35 проектов.

Проект «Бюджет участия» стартовал в Украине в 2016 году.

Новости Донбасса



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