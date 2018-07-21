Чем дышит Горловка?

Среднемесячные концентрации загрязняющих веществ в среднем по городу в июне превышали предельно допустимую концентрацию (ПДК) по формальдегиду в 2,7 раза. Максимальные концентрации превышали максимально-разовые ПДК в целом по городу по фенолу в 1,5 раза и формальдегиду в 1,6 раза.

Сравнивая полученные данные с июнем минувшего года, следует отметить уменьшение содержания в атмосферном воздухе пыли, диоксида серы, оксида углерода, диоксида азота, сероводорода и аммиака, а также увеличение концентрации формальдегида. На том же уровне осталось содержание фенола.

Сравнение же июня и мая нынешнего года показывает уменьшение содержания в атмосферном воздухе пыли, диоксида серы, диоксида азота и формальдегида, а также увеличение концентрации оксида углерода и фенола. На уровне мая осталось содержание сероводорода и аммиака.

Специалисты утверждают, что экстремально высокого и высокого загрязнения не наблюдалось.

Кроме того, в Горловке было выполнено 4 измерения уровня естественного радиационного фона. Превышений предельно-допустимых уровней не зарегистрировано.