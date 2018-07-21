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На кинофестивале представлен фильм «Донбасс»

Суббота, 21 июля, 2018

18 июля в Одессе состоялась украинская премьера драмы «Донбасс» Сергея Лозницы.

Фильм был представлен в программе «Фестиваль фестивалей», которая собирает призеров международных киносмотров. Показ прошел с наибольшим аншлагом за весь период фестиваля. На экраны украинских кинотеатров лента выйдет 18 октября.

Об этом сообщили в пресс-службе компании «Артхаус Трафик».

В Одессе фильм представил Сергей Лозница и творческая группа фильма – украинский продюсер фильма Денис Иванов, актеры Евгений Чепурняк, Елена Репина, Сергей Смеян, Александр Течинский, Ярослав Бескоровайный, Михаил Волошин и другие.

«Я бы сказал, что этот фильм это трагифарс. У этой картины есть элемент гротеска в некоторых эпизодах. Это то, что меня поразило, когда я смотрел все эти видео на Youtube, снятые неизвестными авторами. Сняты они были в 2014-2015 гг., в период начала смены власти, начала войны. Поразило меня то, что с одной стороны это выглядит как карнавал, дурная комедия. А с другой стороны это трагическая история и люди страдают при этом. И все это соединено, не разделено, и непонятно как к этому относиться. Это любопытное явление, которое меня интересовало в том числе, кроме того, что я хотел бы рассказать, что там происходит», – рассказал Сергей Лозница на пресс-конференции.

Фильм рассказывает о событиях на востоке Украины и наблюдает за жизнью в самопровозглашенных «республиках», где стирается грань между правдой и вымыслом, рушатся социальные институты.

«Донбасс» создавался в копродукции Германии, Украины, Нидерландов, Франции и Румынии. Лента стала одним из победителей Восьмого конкурсного отбора Государственного агентства Украины по вопросам кино. Украинским копродюсером выступил Денис Иванов и кинокомпания «Артхаус Трафик». Съемки проходили этой зимой в Кривом Роге.

Мировая премьера «Донбасса» состоялась 9 мая в рамках программы «Особый взгляд» Каннского кинофестиваля. Лента Лозницы, ставшая фильмом открытия секции, также удостоилась премии за лучшую режиссуру.

В украинский прокат «Донбасс» выйдет 18 октября.



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