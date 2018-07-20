На дорогах Украины сегодня произошли две страшных аварии

Сегодня ранним утром смертельное ДТП произошло на трассе Киев — Одесса, а через несколько часов еще одна трагедия случилась на трассе Киев — Чоп.

Как сообщили в пресс-службе Нацполиции Николаевской области, 5 человек погибли и 12 были госпитализированы в результате аварии у пгт. Кривое Озеро около пяти утра.

Водитель микроавтобуса Volkswagen с белорусской регистрацией, который двигался по маршруту «Одесса-Гомель», допустил столкновение с грузовиком, по предварительным данным, стоявшим с правой стороны проезжей части из-за неисправности.

Все погибшие — граждане Беларуси.

Позднее, на Житомирщине произошло еще более масштабное ДТП. Десять человек погибли и еще столько же травмированы после того, как водитель маршрутного автобуса, двигаясь в направлении Житомира, совершил столкновение с грузовиком «DAF» с полуприцепом.

Как сообщили в пресс-службе Нацполиции Житомирской области, авария произошла около 10.40 возле с. Глубочица Житомирского района. По некоторым данным, среди погибших есть один ребенок.

Все обстоятельства двух происшествий выясняются.