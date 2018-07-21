 / Архив / / История / / Контакты / / Коллектив / / Подписка / / Реклама /                      / Блоги /    

Фронтовая Горловка: под гром гремело и тяжелое

Суббота, 21 июля, 2018

Местные жители на протяжении дня слышали боевые действия.

В первой половине пятницы неспокойно было на западе/юго-западе, а вот после начался дождь и вместе с громом загремели и «бахи». Так, они периодически были слышны после 14 час. на западных окраинах. Также появилось сообщение, что ближе к вечеру свою работу возобновил Vodafone.

Позднее ситуация обострилась — в Горловке заработала артиллерия. Очевидцы утверждали, что одиночные исходящие слышали даже в центре города. К 19 час. крайне неспокойно было на юго-западе, при этом одиночные тяжелые выстрелы продолжались еще некоторое время. После 20 час. начали стрелять и на светлодарском направлении, где кроме стрелкового активно применялись минометы.

Активность боевых действий начала спадать лишь ближе к 23 час.

В пятницу также продолжались бои под Донецком (Авдеевка-Ясиноватая, Марьинка-Трудовские), у Новотроицкого и Докучаевска, под Мариуполем.



В связи с обострением политического кризиса и гражданского противостояния, а также участившимися призывами к сепаратизму и агрессии, комментарии под материалами сайта временно отключены.

Подписка на газету



МОДЕРН


Комфорт Плюс


Самые комментируемые

  • «Бродячая» проблема
  • Евгений Клеп - в списке кандидатов на должности мэров от "Сильной Украины"
  • Отстрел бродячих собак в Горловке
  • Русский язык – без ограничений
  • Богослужение на стадионе
  • Сергей Капранов: вышел в полуфинал шоу «Україна має талант»
  • «Тарелки» объявлены вне закона
  • Обновление сайта
  • В Горловке открылся гипермаркет сети «Эпицентр К»
  • С 12 февраля проезд в автобусах стоит 2 гривни

    • Метки

    Праздники Украины

    Любишь журналистику?     

    2006-2014 © Все права принадлежат - «Кочегарка»
    При использовании материалов ссылка (для интернет-изданий - гиперссылка) на издание ОБЯЗАТЕЛЬНА!
    Редакция может не разделять точку зрения авторов статей и ответственности за содержание републицируемых материалов и новостей не несет.
    Наш адрес: 84617, Донецкая область, г. Горловка, ул.Горького, 35. Тел.: 8 (06242) 7-36-07; т/факсы: 4-64-69, 4-64-55, 4-64-49. E-mail: kochegarka_red@mail.ru
    • Рейтинг@Mail.ru
    • Яндекс цитирования