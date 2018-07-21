Фронтовая Горловка: под гром гремело и тяжелое

Местные жители на протяжении дня слышали боевые действия.

В первой половине пятницы неспокойно было на западе/юго-западе, а вот после начался дождь и вместе с громом загремели и «бахи». Так, они периодически были слышны после 14 час. на западных окраинах. Также появилось сообщение, что ближе к вечеру свою работу возобновил Vodafone.

Позднее ситуация обострилась — в Горловке заработала артиллерия. Очевидцы утверждали, что одиночные исходящие слышали даже в центре города. К 19 час. крайне неспокойно было на юго-западе, при этом одиночные тяжелые выстрелы продолжались еще некоторое время. После 20 час. начали стрелять и на светлодарском направлении, где кроме стрелкового активно применялись минометы.

Активность боевых действий начала спадать лишь ближе к 23 час.

В пятницу также продолжались бои под Донецком (Авдеевка-Ясиноватая, Марьинка-Трудовские), у Новотроицкого и Докучаевска, под Мариуполем.