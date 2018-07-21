После вчерашних трагедий на дорогах Украины усилят контроль скорости

Как «Кочегарка» уже сообщала, вчера в результате масштабных ДТП с участием пассажирских автобусов в Житомирской и Николаевской областях погибли 15 человек. Кроме того, по три человека погибли в авариях в Хмельницкой области и в Киеве. Среди жертв есть дети.

Из-за этих ужасных происшествий на следующее заседание Кабмина будет вынесен на утверждение проект постановления о введении контроля скорости на украинских автодорогах.

Как сообщили в пресс-службе Министерства инфраструктуры, в Кабинете министров прошло оперативное совещание с участием представителей Министерства инфраструктуры, Нацполиции, Государственной службы по безопасности на транспорте и «Укравтодора», на котором приняли решение подготовить проект постановления правительства об усилении контроля скорости на дорогах Украины.

«Такая ситуация больше не может продолжаться! Несоблюдение правил дорожного движения, скоростного режима и правил безопасности приводят к многочисленным человеческим жертвам на украинских дорогах. Терпение лопнуло, и наш ответ нарушителям ПДД и правил безопасности будет жестким», — заявил замминистра инфраструктуры Юрий Лавренюк.

«Уже на следующее заседание Кабинета министров будет вынесен на утверждение подготовленный Министерством инфраструктуры, Министерством экономики, Министерством внутренних дел проект постановления о введении контроля скорости на украинских автодорогах. Кроме того, Нацполиция вместе с Государственной службой безопасности на транспорте проведет жесткие проверки автоперевозчиков по всем автостанциям и местам высадки/посадки пассажиров на наличие лицензий и технической исправности автомобилей», – добавил он.

По словам чиновника, особое внимание власти уделят переоборудованным маршрутным автобусам.

Как сообщил глава Мининфраструктуры Владимир Омелян, с сегодняшнего дня (21-го июля) начинается тотальный контроль всех перевозчиков.

«В случае отсутствия лицензии на коммерческие перевозки пассажиров – конфискация транспортного средства! Если есть лицензия, но автобус незаконно переоборудован из грузового в пассажирский — перевозчик лишается лицензии и платит 17 тыс. грн штрафа», — написал он на своей странице в Facebook.