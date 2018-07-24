В «ДНР» сообщили, что местные вузы выпустили почти 9 тысяч специалистов

При этом, российские дипломы в 2018-м году получили лишь 260 человек.

«Дипломы в вузах ДНР в этом году получили 8880 студентов. Общее число выпускников образовательных организаций высшего профессионального образования, получивших красные дипломы, составило 956 человек», — говорится в сообщении.

Кроме того отмечается, что учреждения среднего профессионального образования в этом году выпустили 9539 специалистов, с отличием закончили обучение 533 студента.

Любопытно, что несмотря на так называемое сотрудничество с высшими учебными заведениями РФ, дипломы российских вузов в 2018-м году получили лишь 260 студентов, обучавшихся в «ДНР» по различным специальностям.