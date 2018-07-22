Фронтовая Горловка: на окраинах по-прежнему жарко

В субботу днем и вечером в окрестностях города не стихали бои.

Днем на западе/юго-западе горожане слышали перестрелки, а ближе к 19 час. «шумно» стало на севере в стороне Светлодарска. Также вечером неспокойно было в направлении шахты им.Гагарина. Около полуночи очевидцы сообщили о боях в районе Зайцево.

На других участках линии фронта боевые действия также продолжались. Сложная ситуация сохраняется под Авдеевкой и Ясиноватой, у Песков и Красногоровки, на луганском и мариупольском направлениях.