«Динамо» обыграло «Шахтер»

Вчера вечером в Одессе два сильнейших клуба Украины сошлись в матче — открытии сезона.



Дебют встречи остался за «Шахтером», горняки много атаковали и дважды «Динамо» спасла перекладина. Однако, на 18-й минуте ошибка Пятова привела к потере мяча и после розыгрыша мяча столичные футболисты вывели Буяльского к пустым воротам и тот спокойно переправил мяч в сетку.

Пропущенный гол сбавил темп дончан, а вот «Динамо» заиграло несколько раскованнее, что улучшило качество их игры в атаке. На поле стало больше борьбы и меньше острых моментов, но в целом преимущество было за чемпионом. Однажды перекладина сыграла уже за «Шахтер» (после удара Вербича), а в концовке навал подопечных Фонсеки счет не изменил — 0:1. Не обошлось и без традиционной потасовки, после которой судья удалил Исмаили и Бурду.

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