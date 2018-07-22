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«Динамо» обыграло «Шахтер»

Воскресенье, 22 июля, 2018

Вчера вечером в Одессе два сильнейших клуба Украины сошлись в матче — открытии сезона.

Дебют встречи остался за «Шахтером», горняки много атаковали и дважды «Динамо» спасла перекладина. Однако, на 18-й минуте ошибка Пятова привела к потере мяча и после розыгрыша мяча столичные футболисты вывели Буяльского к пустым воротам и тот спокойно переправил мяч в сетку.

Пропущенный гол сбавил темп дончан, а вот «Динамо» заиграло несколько раскованнее, что улучшило качество их игры в атаке. На поле стало больше борьбы и меньше острых моментов, но в целом преимущество было за чемпионом. Однажды перекладина сыграла уже за «Шахтер» (после удара Вербича), а в концовке навал подопечных Фонсеки счет не изменил — 0:1. Не обошлось и без традиционной потасовки, после которой судья удалил Исмаили и Бурду.

Уже сегодня в Премьер-лиге состоятся матчи первого тура футбольного первенства. Следите за нашими анонсами.



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