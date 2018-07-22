Премьер-лига, 1-й тур: кто играет, где смотреть?

Сегодня, 22-го июля, состоятся три матча нового чемпионата Украины по футболу.

В турнире примут участие 12 команд. На сайте «Кочегарки» по-прежнему можно будет найти как анонсы предстоящих поединков, так и их результаты. Вскоре будет опубликован и календарь игр первого круга.

22 июля, воскресенье

14.00, «Заря» — «Мариуполь», 2+2

17.00, «Карпаты»– «Александрия», ZIK

19.30, «Арсенал-Киев» — «Львов», Футбол 1

23 июля, понедельник



19.00, «Черноморец» — «Олимпик», Футбол 2

25 июля, среда

19.00, «Десна» — «Шахтер», Футбол 1

19.00, «Динамо» — «Ворскла», 2+2

Напомним, вчера вечером «Шахтер» и «Динамо» разыграли Суперкубок — сильнее оказались киевляне, победившие с минимальным счетом.