Премьер-лига, 1-й тур: кто играет, где смотреть?

Воскресенье, 22 июля, 2018
Сегодня, 22-го июля, состоятся три матча нового чемпионата Украины по футболу.
В турнире примут участие 12 команд. На сайте «Кочегарки» по-прежнему можно будет найти как анонсы предстоящих поединков, так и их результаты. Вскоре будет опубликован и календарь игр первого круга.
22 июля, воскресенье
14.00, «Заря» — «Мариуполь», 2+2
17.00, «Карпаты»– «Александрия», ZIK
19.30, «Арсенал-Киев» — «Львов», Футбол 1
23 июля, понедельник
19.00, «Черноморец» — «Олимпик», Футбол 2
25 июля, среда
19.00, «Десна» — «Шахтер», Футбол 1
19.00, «Динамо» — «Ворскла», 2+2
Напомним, вчера вечером «Шахтер» и «Динамо» разыграли Суперкубок — сильнее оказались киевляне, победившие с минимальным счетом.