Фронтовая Горловка: почему взорвалась граната, от которой пострадала бабушка с внуками?

Напомним, 19-го июля произошел взрыв гранаты, в результате чего два мальчика получили многочисленные осколочные ранения, у одного поврежден глаз, у второго — перелом руки. Кроме того, у женщины, 1946 г. р., сотрясение мозга и перелом челюсти.

Как стало известно позднее, бабушка находилась дома и мыла посуду, когда к ней подошел один из внуков с предметом, похожим на гранату. Что он с ним сделал неизвестно, но вскоре раздался шипящий звук. Мальчик отбросил гранату в сторону, после чего и взрыв.

Двое раненых были доставлены в горбольницу и получили всю необходимую медицинскую помощь. По словам медиков, состояние женщины и семилетнего Никиты средней степени тяжести, стабильное. Второго пострадавшего — 12-летнего Максима, госпитализировали в Донецк, где ему была сделана операция на поврежденном глазу. Медики оценивают его состояние, как удовлетворительное.

Каким образом в руках у детей оказался боеприпас по-прежнему неизвестно.