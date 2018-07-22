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Фронтовая Горловка: почему взорвалась граната, от которой пострадала бабушка с внуками?

Воскресенье, 22 июля, 2018

Напомним, 19-го июля произошел взрыв гранаты, в результате чего два мальчика получили многочисленные осколочные ранения, у одного поврежден глаз, у второго — перелом руки. Кроме того, у женщины, 1946 г. р., сотрясение мозга и перелом челюсти.

Как стало известно позднее, бабушка находилась дома и мыла посуду, когда к ней подошел один из внуков с предметом, похожим на гранату. Что он с ним сделал неизвестно, но вскоре раздался шипящий звук. Мальчик отбросил гранату в сторону, после чего и взрыв.

Двое раненых были доставлены в горбольницу и получили всю необходимую медицинскую помощь. По словам медиков, состояние женщины и семилетнего Никиты средней степени тяжести, стабильное. Второго пострадавшего — 12-летнего Максима, госпитализировали в Донецк, где ему была сделана операция на поврежденном глазу. Медики оценивают его состояние, как удовлетворительное.

Каким образом в руках у детей оказался боеприпас по-прежнему неизвестно.



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