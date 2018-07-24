Минсоцполитики сделало разъяснение относительно «тонкостей» в отмене проверок переселенцев

Министерство социальной политики разъяснило, что, несмотря на отмену судом проверок переселенцев, для назначения либо возобновления соцвыплат необходим акт обследования материально-бытовых условий ВПЛ. Об этом сообщает общественная организация »Донбасс SOS».

Ранее сообщалось, что Киевский апелляционный административный суд 4 июля принял решение и отменил нормативно-правовые акты Кабмина, которые обязывали внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) проходить проверки.

Министерство социальной политики Украины в разъяснении отмечает, что, действительно, отменен ряд пунктов порядка назначения (возобновления) социальных выплат ВПЛ, которые касаются проведения проверок (п.7, п.8, п.9, п.13 — ред.). Однако, в п.10 того же порядка предусмотрено, что структурное подразделение по вопросам социальной защиты населения (УТСЗН) в течение трех рабочих дней со дня составления акта обследования материально-бытовых условий семьи и получения электронного дела передает на рассмотрение комиссий документы для принятия решения о назначении (возобновлении) или об отказе в назначении (возобновлении) соответствующей социальной выплаты. Пункт 10 решением суда не отменен, а значит он действует.

В данной ситуации Министерства социальной политики Украины приняло решение руководствоваться п.10 порядка назначения (возобновления) социальных выплат ВПЛ и не передавать на рассмотрение комиссии документы для принятия решения о назначении (возобновлении) или об отказе в назначении (возобновлении) соответствующей социальной выплаты без данного акта.

«Да, проверки отменены, но если нет акта, то и передачи документов на рассмотрение не будет. Министерство рекомендует УТСЗН составлять такой акт дабы выполнять условия назначения социальных выплат в соответствии с порядком. Обращаем ваше внимание, что теперь сроков для составления таких актов в соответствии с порядком нет», — отмечает «Донбасс SOS».

У ВПЛ теперь есть два варианта:

или соглашаться на составление акта обследования материально-бытовых условий семьи, который является подтверждением проведенной проверки;

или не соглашаться, и признавать в судебном порядке действия УТСЗН незаконными.

Такая неопределенность будет существовать до того момента, пока не будут внесены изменения в Постановление №365 или же Постановление №365 не будет отменено в судебном порядке полностью, или же Кабинетом Министров не будет принята новая система осуществления выплат для ВПЛ: в которой пенсии будут отделены от справки ВПЛ, назначение и контроль за социальными выплатами будет соответствовать законам и не будет дискриминационным.

В соответствием с предоставленным разъяснением Минсоцполитики подтверждает, что отменен порядок осуществлением контроля за проведением социальных выплат внутренне перемещенным лицам по месту их фактического проживания/пребывания.

Для осуществления контроля за проведением выплат ВПЛ по месту их фактического проживания/пребывания министерство рекомендует УТСЗН руководствоваться Законом об обеспечении прав и свобод ВПЛ.

Правозащитники напоминают, что в данном Законе присутствует ст.12, которая устанавливает основания для отмены справки ВПЛ, порядок получения информации о пересечении ВПЛ линии разграничения, и основания для отмены справки по причине пребывания ВПЛ на неподконтрольной территории более 60 (при наличии оснований более 90) дней. А поскольку порядок назначения (возобновления) социальных выплат ВПЛ в нормах, которые устанавливают, что все социальные выплаты (включая пенсию) выплачиваются при наличии справки ВПЛ, действует, то отмена справки ВПЛ повлечет за собой приостановление социальных выплат.

В связи с этим министерство рекомендует УТСЗН перед принятием решения об отмене справки ВПЛ учитывать информацию, которая подтверждает, что переселенец не находится на неподконтрольной территории более чем разрешено законом, а именно:

прохождение ВПЛ физической идентификации в течении последних 60 дней;

подтверждение нахождение по фактическому адресу с помощью проверки места фактического проживания;

предоставление справки из лечебного заведения о пребывании ВПЛ на стационарном лечении;

предоставление ВПЛ, которые работают в органах государственной власти или местного самоуправления, справок с места работы, о том, что они состоят в трудовых взаимоотношениях с данными органами или характер их работы, связан с пребыванием на неподконтрольной территории в течении постоянного времени.

ОстроВ