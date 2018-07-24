Календарь матчей первого круга Премьер-лиги

Вторник, 24 июля, 2018
Как было обещано в анонсе первого тура чемпионата Украины по футболу, публикуем расписание оставшихся игр первого круга Премьер-лиги.
Отметим, что на данный момент в календаре указаны базовые даты туров.
1-й тур, 22 июля
«Заря» — «Мариуполь» — 2:1
«Карпаты» — «Александрия» — 0:2
«Арсенал-Киев» — «Львов» — 0:2
23 июля
«Черноморец» — «Олимпик» — 2:1
25 июля
«Десна» — «Шахтер»
«Динамо» — «Ворскла»
2-й тур, 28 июля
«Полтава» – «Карпаты»
«Львов» – «Динамо»
«Шахтер» – «Арсенал-Киев»
«Мариуполь» – «Десна»
«Александрия» – «Заря»
«Олимпик» – «Ворскла»
3-й тур, 4 августа
«Карпаты» – «Олимпик»
«Заря» – «Полтава»
«Десна» – «Александрия»
«Арсенал-Киев» – «Мариуполь»
«Динамо» – «Шахтер»
«Ворскла» – «Львов»
4-й тур, 11 августа
«Полтава» – «Десна»
«Карпаты» – «Заря»
«Шахтер» – «Ворскла»
«Мариуполь» – «Динамо»
«Александрия» – «Арсенал-Киев»
«Олимпик» – «Львов»
5-й тур, 18 августа
«Заря» – «Олимпик»
«Десна» – «Карпаты»
«Арсенал-Киев» – «Полтава»
«Динамо» – «Александрия»
«Ворскла» – «Мариуполь»
«Львов» – «Шахтер»
6-й тур, 25 августа
«Полтава» – «Динамо»
«Карпаты» – «Арсенал-Киев»
«Заря» – «Десна»
«Мариуполь» – «Львов»
«Александрия» – «Ворскла»
«Олимпик» – «Шахтер»
7-й тур, 1 сентября
«Десна» – «Олимпик»
«Арсенал-Киев» – «Заря»
«Динамо» – «Карпаты»
«Ворскла» – «Полтава»
«Львов» – «Александрия»
«Шахтер» – «Мариуполь»
8-й тур, 15 сентября
«Полтава» – «Львов»
«Карпаты» – «Ворскла»
«Заря» – «Динамо»
«Десна» – «Арсенал-Киев»
«Александрия» – «Шахтер»
«Олимпик» – «Мариуполь»
9-й тур, 22 сентября
«Арсенал-Киев» – «Олимпик»
«Динамо» – «Десна»
«Ворскла» – «Заря»
«Львов» – «Карпаты»
«Шахтер» – «Полтава»
«Мариуполь» – «Александрия»
10-й тур, 29 сентября
«Полтава» – «Мариуполь»
«Карпаты» – «Шахтер»
«Заря» – «Львов»
«Десна» – «Ворскла»
«Арсенал-Киев» – «Динамо»
«Олимпик» – «Александрия»
11-й тур, 6 октября
«Динамо» – «Олимпик»
«Ворскла» – «Арсенал-Киев»
«Львов» – «Десна»
«Шахтер» – «Заря»
«Мариуполь» – «Карпаты»
«Александрия» – «Полтава»