Календарь матчей первого круга Премьер-лиги

Как было обещано в анонсе первого тура чемпионата Украины по футболу, публикуем расписание оставшихся игр первого круга Премьер-лиги.

Отметим, что на данный момент в календаре указаны базовые даты туров.

1-й тур, 22 июля

«Заря» — «Мариуполь» — 2:1

«Карпаты» — «Александрия» — 0:2

«Арсенал-Киев» — «Львов» — 0:2

23 июля

«Черноморец» — «Олимпик» — 2:1

25 июля

«Десна» — «Шахтер»

«Динамо» — «Ворскла»

2-й тур, 28 июля

«Полтава» – «Карпаты»

«Львов» – «Динамо»

«Шахтер» – «Арсенал-Киев»

«Мариуполь» – «Десна»

«Александрия» – «Заря»

«Олимпик» – «Ворскла»

3-й тур, 4 августа

«Карпаты» – «Олимпик»

«Заря» – «Полтава»

«Десна» – «Александрия»

«Арсенал-Киев» – «Мариуполь»

«Динамо» – «Шахтер»

«Ворскла» – «Львов»

4-й тур, 11 августа

«Полтава» – «Десна»

«Карпаты» – «Заря»

«Шахтер» – «Ворскла»

«Мариуполь» – «Динамо»

«Александрия» – «Арсенал-Киев»

«Олимпик» – «Львов»

5-й тур, 18 августа

«Заря» – «Олимпик»

«Десна» – «Карпаты»

«Арсенал-Киев» – «Полтава»

«Динамо» – «Александрия»

«Ворскла» – «Мариуполь»

«Львов» – «Шахтер»

6-й тур, 25 августа

«Полтава» – «Динамо»

«Карпаты» – «Арсенал-Киев»

«Заря» – «Десна»

«Мариуполь» – «Львов»

«Александрия» – «Ворскла»

«Олимпик» – «Шахтер»

7-й тур, 1 сентября

«Десна» – «Олимпик»

«Арсенал-Киев» – «Заря»

«Динамо» – «Карпаты»

«Ворскла» – «Полтава»

«Львов» – «Александрия»

«Шахтер» – «Мариуполь»

8-й тур, 15 сентября

«Полтава» – «Львов»

«Карпаты» – «Ворскла»

«Заря» – «Динамо»

«Десна» – «Арсенал-Киев»

«Александрия» – «Шахтер»

«Олимпик» – «Мариуполь»

9-й тур, 22 сентября

«Арсенал-Киев» – «Олимпик»

«Динамо» – «Десна»

«Ворскла» – «Заря»

«Львов» – «Карпаты»

«Шахтер» – «Полтава»

«Мариуполь» – «Александрия»

10-й тур, 29 сентября

«Полтава» – «Мариуполь»

«Карпаты» – «Шахтер»

«Заря» – «Львов»

«Десна» – «Ворскла»

«Арсенал-Киев» – «Динамо»

«Олимпик» – «Александрия»

11-й тур, 6 октября

«Динамо» – «Олимпик»

«Ворскла» – «Арсенал-Киев»

«Львов» – «Десна»

«Шахтер» – «Заря»

«Мариуполь» – «Карпаты»

«Александрия» – «Полтава»