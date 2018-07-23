В Харцызске молнией убило трех человек

Трагедия произошла из-за непогоды вчера вечером.

22 июля около 18.40 в Харцызске молния в людей, находившихся на улице. Погибли девочка, 2011 г.р. и женщина, 1986 г.р.. Мужчина, 1984 г.р., был госпитализирован, но скончался уже в больнице.

Как утверждают пользователи соцсетей, ЧП произошло в районе кинотеатра «Русь» — пострадавшие попытались укрыться под деревом, когда ударила молния.

Не обошла непогода стороной и Горловку. По словам местных жителей, ливень буквально стоял стеной и ничего не было видно вокруг уже через несколько метров. В результате осадков подтопило улицы, а в частном секторе огороды превратились в болото.

От сильного дождя и грозы также пострадали Донецк и Торез, Тельмановский, Старобешевский, Приазовский и Амвросиевский районы, где около 20 тысяч человек остались без электроснабжения.