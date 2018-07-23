Александр Усик стал абсолютным чемпионом мира

Украинец в Москве победил россиянина Мурата Гассиева и объединил четыре титула.

Финал Всемирной боксерской Суперсерии продолжался 12 раундов и все это время в ринге доминировал Усик. По статистике он нанес почти тысячу ударов за бой. Судьи единогласно отдали победу украинскому боксеру, который стал обладателем всех четырех чемпионских поясов тяжелого веса - WBC, WBO, WBA и IBF, а также забрал кубок Мохаммеда Али.

После этой победы Александр Усик заявил о своем намерении перейти в супертяжелый вес и бросил вызов Тони Беллью. Британец уже ответил согласием.