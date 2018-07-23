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Ситуация с поставкой хлора стабилизировалась

Понедельник, 23 июля, 2018

Все водоканалы работают в штатном режиме без ограничений подачи вод.

Ситуация с поставками жидкого хлора стабилизировалась, все водоканалы работают в штатном режиме без ограничения подачи воды. Об этом сообщили в ассоциации «Укрводоканалэкология». 

«АО «ДнепрАзот» возобновляет работу хлорной группы цехов, в ближайшее время ожидается выпуск первой продукции. У предприятий водопроводно-канализационного хозяйства появилась возможность покупать жидкий хлор в Румынии и Венгрии по низким ценам, но есть необходимость в дополнительной проработке вопросов доставки», — говорится в сообщении. 

В «Укрводоканалэкологии» отметили, что обеспеченность жидким хлором удовлетворительная, «но достаточная для обеспечения качественного и бесперебойного водоснабжения».

Вместе с тем Госпотребслужба вместе со специалистами водоканалов «ведет проверку на местах с отбором проб воды и дополнительным контролем за качеством».

Напомним, 15 июня работа подконтрольной олигарху Игорю Коломойскому компании «ДнепрАзот» — единственного производителя жидкого хлора в Украине, который водоканалы используют для обеззараживания питьевой воды, — остановилась из-за повышения цены на газ. Поставка питьевой воды оказалось под угрозой в нескольких городах. В правительстве пообещали урегулировать ситуацию. 20 июля «ДнепрАзот» сообщил, что возобновляет работу цехов хлорной группы.

Однако Служба безопасности Украины начала проверку действий должностных лиц ПАО «ДнепрАазот», которые привели к созданию дефицита жидкого хлора.

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