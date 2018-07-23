В Горловке разогнали пенсионерок, торговавших на стихийном рынке

На площади Победы произошло событие, которое возмутило даже рьяных сторонников «ДНР».

На подходе к центральной площади города несколько пожилых женщин продавали «с земли» овощи и фрукты. Представители властей от «ДНР» назвали эту торговлю «стихийным рынком», «товар» разбросали ногами, а старушек, продававших его, затолкали в автозак и увезли.

Вот что пишет в соцсети пользователь под ником Сергей Гагарин:

«Опричники «народного режима» показали сегодня своё нутро на всеобщее обозрение на пл. Победы. Раскидывали ногами то, что 80-ти летние бабульки вырастили на своих огородиках и вынесли продать, чтобы выжить на «достойную» пенсию от Республики. Нескольких бабулек затолкали в автозак!».

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