Фронтовая Горловка: гром и канонада

В течение дня горожане периодически сообщали о боевых действиях.

По их словам, еще засветло вместе с громом гремело тяжелое, также фиксировались перепады напряжения. Потряс город и мощный «бабах», который слышали практически во всех районах. Его причины неизвестны. Ближе к вечеру пулеметы тарахтели на западе, кроме того на этом же направлении прогрохотала серия разрывов.

После 21 час. еще некоторое время неспокойно было на западных окраинах.

Кроме того, под огнем по-прежнему находятся окрестности Авдеевки и Марьинки, Докучаевска, где огнестрельное ранение во дворе своего дома получила женщина, 1987 г.р. Попало под обстрел Коминтерново, здесь сразу несколько домов получили повреждения. Упоминаются в военных сводках и населенные пункты, расположенные восточнее Мариуполя — от Павлополя до Широкино.