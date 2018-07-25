Фронтовая Горловка: стреляли на севере и западе

О боевых действиях в светлое время суток горожане не сообщали.

Единственное, о чем они рассказали, так это о серьезных перепадах напряжения, а вот с наступлением сумерек заработали пулеметы на северо и западнее (Южное, Новгородское, Железное) и неспокойно было как минимум до полуночи. Ночью прогремел одиночный «бах», а уже сегодня с утра громко было на севере.

Кроме того, 24-го июля продолжались боестолкновения у Авдеевки и Ясиноватой, Марьинки и Песков, под Докучаевском и Новотроицким, на востоке от Мариуполя.