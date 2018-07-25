Должников за коммунальные услуги из «ДНР» не выпустят

На подконтрольной «ДНР» территории действует норма, которая запрещает местным жителям, у которых есть задолженность за коммунальные услуги, покидать эту территорию. Об этом заявили представители самопровозглашенной республики.

Теперь для запрета на выезд необходимо решение суда «ДНР», которое потом направляется для исполнения в «пограничную службу». Такая мера может быть применена к должнику «в случае уклонения от обязательств, возложенных решением суда». Представитель «ДНР» добавил, что разрешение на выезд восстанавливается после погашения задолженности.

Отмечается, что в этом году «исполнительной службой ДНР» уже было взыскано почти 10 миллионов рублей с должников.

В то же время украинская власть не признает законы самопровоглашенных республик — в Киеве «заморозили» взыскание коммунальных платежей для жителей неподконтрольных территорий.

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