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В Донецке перевернулся автобус, пострадали 10 человек

Среда, 25 июля, 2018

ДТП произошло на перекрестке в Кировском районе.

Вчера в Донецке в результате столкновения легкового автомобиля и автобуса, который вез пассажиров в Седово, пострадали 10 человек.

Предварительно установлено, что водитель Volkswagen Caddy не пропустил Mercedes Sprinter, из-за чего и произошла авария, а автобус был опрокинут на бок. 10 пассажиров автобуса, среди которых 4 детей, получили травмы различной степени тяжести и были госпитализированы.

Днем ранее в России столкнулись два рейсовых автобуса, один из Москвы направлялся в Донецк, а второй — из Липецка в Луганск. В результате случившегося пострадали 5 человек (4 женщины и годовалый малыш). Других пассажиров отправили до места назначения попутным транспортом.



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