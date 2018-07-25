В Донецке перевернулся автобус, пострадали 10 человек

ДТП произошло на перекрестке в Кировском районе.

Вчера в Донецке в результате столкновения легкового автомобиля и автобуса, который вез пассажиров в Седово, пострадали 10 человек.

Предварительно установлено, что водитель Volkswagen Caddy не пропустил Mercedes Sprinter, из-за чего и произошла авария, а автобус был опрокинут на бок. 10 пассажиров автобуса, среди которых 4 детей, получили травмы различной степени тяжести и были госпитализированы.

Днем ранее в России столкнулись два рейсовых автобуса, один из Москвы направлялся в Донецк, а второй — из Липецка в Луганск. В результате случившегося пострадали 5 человек (4 женщины и годовалый малыш). Других пассажиров отправили до места назначения попутным транспортом.