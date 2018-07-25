 / Архив / / История / / Контакты / / Коллектив / / Подписка / / Реклама /                      / Блоги /    

«Шахтер» представил новую форму, в которой будет играть на выезде

Среда, 25 июля, 2018

ФК «Шахтер» совместно с техническим спонсором Nike представляют комплект выездной формы сезона-2018/19, об этом сообщили в пресс-службе клуба.

«Следующий уровень – именно такой характер олицетворяет форма, выполненная в совершенно новых цветах: серо-бежевая с полосами. Традиционно для Nike экипировка сочетает в себе высокотехнологичность и инновационность.

Терморегулирующая технология Nike Dri-Fit 2 еще лучше испаряет влагу в зоне повышенного потоотделения. Благодаря этому футболки игроков будут оставаться сухими, легкими и комфортными. Лазерная перфорация и сетчатые вставки на спине обеспечат оптимальное охлаждение, так что футболистам ничто не помешает сфокусироваться на игре.

Заботясь об окружающей среде, при производстве формы Nike использовали 100% переработанного полиэстера», — говорится в сообщении.

Напомним, сегодня в рамках первого тура Премьер-лиги «Шахтер» сыграет на выезде с «Десной», а значит горняки выйдут на поле как раз в новой форме. Начало поединка — в 19 час., а прямая трансляция запланирована на канале «Футбол 1″.

Экипировка уже доступна в магазине Nike (Киев, бул. Леси Украинки, 24), в магазинах ФК «Шахтер» и на shop.shakhtar.com.



В связи с обострением политического кризиса и гражданского противостояния, а также участившимися призывами к сепаратизму и агрессии, комментарии под материалами сайта временно отключены.

Подписка на газету



МОДЕРН


Комфорт Плюс


Самые комментируемые

  • «Бродячая» проблема
  • Евгений Клеп - в списке кандидатов на должности мэров от "Сильной Украины"
  • Отстрел бродячих собак в Горловке
  • Русский язык – без ограничений
  • Богослужение на стадионе
  • Сергей Капранов: вышел в полуфинал шоу «Україна має талант»
  • «Тарелки» объявлены вне закона
  • Обновление сайта
  • В Горловке открылся гипермаркет сети «Эпицентр К»
  • С 12 февраля проезд в автобусах стоит 2 гривни

    • Метки

    Праздники Украины

    Любишь журналистику?     

    2006-2014 © Все права принадлежат - «Кочегарка»
    При использовании материалов ссылка (для интернет-изданий - гиперссылка) на издание ОБЯЗАТЕЛЬНА!
    Редакция может не разделять точку зрения авторов статей и ответственности за содержание републицируемых материалов и новостей не несет.
    Наш адрес: 84617, Донецкая область, г. Горловка, ул.Горького, 35. Тел.: 8 (06242) 7-36-07; т/факсы: 4-64-69, 4-64-55, 4-64-49. E-mail: kochegarka_red@mail.ru
    • Рейтинг@Mail.ru
    • Яндекс цитирования