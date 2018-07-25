«Шахтер» представил новую форму, в которой будет играть на выезде

ФК «Шахтер» совместно с техническим спонсором Nike представляют комплект выездной формы сезона-2018/19, об этом сообщили в пресс-службе клуба.

«Следующий уровень – именно такой характер олицетворяет форма, выполненная в совершенно новых цветах: серо-бежевая с полосами. Традиционно для Nike экипировка сочетает в себе высокотехнологичность и инновационность.

Терморегулирующая технология Nike Dri-Fit 2 еще лучше испаряет влагу в зоне повышенного потоотделения. Благодаря этому футболки игроков будут оставаться сухими, легкими и комфортными. Лазерная перфорация и сетчатые вставки на спине обеспечат оптимальное охлаждение, так что футболистам ничто не помешает сфокусироваться на игре.

Заботясь об окружающей среде, при производстве формы Nike использовали 100% переработанного полиэстера», — говорится в сообщении.

Напомним, сегодня в рамках первого тура Премьер-лиги «Шахтер» сыграет на выезде с «Десной», а значит горняки выйдут на поле как раз в новой форме. Начало поединка — в 19 час., а прямая трансляция запланирована на канале «Футбол 1″.



Экипировка уже доступна в магазине Nike (Киев, бул. Леси Украинки, 24), в магазинах ФК «Шахтер» и на shop.shakhtar.com.