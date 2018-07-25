В «Укрпоште» подтвердили проблемы с выплатой пенсий

В «Укрпоште» подтвердили, что на 24 июля в Украине возникли задержки с выплатой пенсий.



Как сообщили на сайте ведомства, это произошло в связи с временными техническими неполадками в Пенсионном фонде. Сама «Укрпошта» продолжает работать в штатном режиме. За период с 4 по 20 июля выплата осуществляется в полном объеме. Клиентов компании своевременно уведомят о возобновлении финансирования и изменении графика выплаты пенсий.

«Заверяем наших клиентов, что «Укрпошта» делает все возможное для обеспечения скорейшей выплаты пенсий», — говорится в сообщении.

Премьер-министр Владимир Гройсман уже пригрозил главе Фонда увольнением и дал время для решения проблемы с задержками выплат до конца недели.

Позднее стало известно, что проблема с выплатами пенсий возникла из-за кассовых разрывов поступлений единого социального взноса и казначейская служба выделит ПФУ ссуды для покрытия этого кассового разрыва и финансированию выплат пенсий в июле.