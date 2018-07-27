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Юную жительницу Дружковки признали самой красивой девочкой Украины

Пятница, 27 июля, 2018

На престижном конкурсе ей удалось получить несколько титулов.

Жительница Дружковки Дана Третяк на престижном конкурсе Little /Junior Miss & Mister Word Ukraine 2018 получила несколько титулов. Это соревнование в Коблево проводила Международная ассоциация моды и красоты.

В нем за корону победителя сражались талантливые и красивые дети со всей Украины. Дана Третяк получила приглашение для участия в конкурсе лично от Регионального директора «Мини-Мисс Мира» в Украине Натальи Мельничук.

Юная дружковчанка ответственно готовилась к проведению конкурса, который состоял из пяти этапов. Кроме того, вне конкурса Дана представляла коллекции двух одесских дизайнеров, за показ которых также была отмечена дипломами и сертификатами.

Три дня изнурительных репетиций, несколько месяцев доконкурсной подготовки – и главная корона конкурса на голове у Даны Третяк. Наша юная землячка также победила в номинации «Фотомодель мира – 2018» и получила премию «Самая красивая модель Украины – 2018».

Мама Даны Наталья Третяк тоже получила достойную награду «Миссис Мама Мира – 2018».

Знамя индустрии



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