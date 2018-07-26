Фронтовая Горловка: бои продолжаются под аккомпанемент дождя

В Горловке продолжает бушевать непогода, а вместе с ней не стихают боевые действия.

25-го июля неспокойно было с самого утра — горожане сообщали о «бахах», но отдаленных. В полдень и далее с уже порядком надоевшим дождем активно начали стрелять из крупнокалиберного вооружения. Чуть позднее местные жители из разных районов фиксировали проблемы с электроснабжением, которые продолжались на протяжении всего дня.

Бои тем временем стихли и снова возобновились вечером. После 19 час. «зашумел» юго-запад, а затем на севере заработало тяжелое. Стало известно об обстрелах в районе Гольмовского. Досталось и поселку — повреждены четыре жилых дома и котельная. О пострадавших не сообщается. Периодически были слышны перестрелки и на юго-западе. После полуночи продолжали «шуметь» север/северо-восток и запад Горловки.

Сегодня утром под ливень и гром применялись гранатометы и крупнокалиберные пулеметы. Кроме того, в соцсетях сообщили о «работе полигона».

В среду также велся огонь в районе Южного, Новолуганского, Ясиноватой и Авдеевки, Спартака, Марьинки, Песков, на луганском и мариупольском направлениях.