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В Премьер-лиге завершился первый тур

Четверг, 26 июля, 2018

Первые матчи состоялись еще на выходных, а закрывали тур поединки с участием «Шахтера» и «Динамо», которые, напомним, в субботу играли за Суперкубок.

Итак, в Запорожье в стартовой игре чемпионата «Заря» добыла волевую победу над «Мариуполем» — 2:1, а первый гол турнира забил Чурко уже на 9-й минуте (с пенальти). Отыгрывались луганчане уже после перерыва — сначала отличился Гордиенко, а победу «Заре» принес гол Караваева.

Следующая игра прошла во Львове — матч «Карпаты» — «Александрия» неспеша «катился» к нулевой ничьей, но в начале последней двадцатиминутки ошибка обороны хозяев поля привела к голу Цурикова и пока львовяне приходили в себя гости создали еще пару острых моментов, реализовав один из них (Пономарь) — 0:2.

Встреча дебютантов Премьер-лиги также завершилась победой гостей со счетом 2:0. «Арсенал-Киев» дома уступил  ФК «Львов», в составе которого забивали Воронин и Западня.

В понедельник «Черноморец» праздновал победу над «Олимпиком» — 2:1 (Рыжук, Татарков — Дегтярев), ну а заключительные поединки состоялись в среду. В Чернигове «Шахтер» без проблем разобрался с «Десной». Счет в матче открыл новичок команды Жуниор Мораес, а после перерыва забил и Марлос — 2:0. «Динамо» не без труда одолело «Ворсклу». Единственный мяч был проведен в ситуации, когда  Даллку не сумел выбить мяч из ворот и именно на него, а не на Беседина записали авторство гола — 1:0.

В итоге имеем бескомпромиссность на старте чемпионата — в первом туре не зафиксировано ни одной ничьи.



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