В Горловке жестоко избит один из зам.директора «Стирола»

Об этом в соцсетях сообщил глава горадминистрации от «ДНР» Иван Приходько.

«25 июля в 17:45 в районе Аргентины был избит, двумя неизвестными в маске, бейсбольными битами Закаблук Юрий Михайлович, 1957, Бессонова 33/48 ГП «Стирол», зам.директора по общим вопросам. Д/з СГМ, ушибленные раны головы, туловища, поясничной области, ушиб почки, Перелом лучезапястного сустава. Юрий Михайлович, неизменно отстаивает права коллектива и стоит на стороне закона. Я уверен, что это преступление будет раскрыто в кратчайшие сроки. Тем более угрозы поступали неоднократно и мы знаем от кого о чем было написано заявление в полицию», — написал он на своей странице.

В то же время блоггер Никита Синицын отметил, что»избитый замдиректора был одним из инициаторов перехода «Стирола» под юрисдикцию ДНР». По мнению Синицына, за это, как говорят, «на него многие заимели зуб еще в 2017-м».