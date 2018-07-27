Фронтовая Горловка: рядом с городом продолжаются бои

В четверг неспокойно было утром и поздним вечером.

Как уже сообщалось, с утра была слышна работа гранатометов и крупнокалиберного, а несколько позднее серия мощных «бахов», при этом сначала горожане слышали исходящие. Затем, после затишья, боевые действия возобновились уже после наступления темноты. Интенсивно стреляли на светлодарском направлении, также были слышны бои на юго-западе, но отдаленные. Уже после полуночи «шумели» север и запад.

Украинская сторона СЦКК заявила об обстреле шламонакопителя третьей очереди промышленных отходов химического производства фенольного завода, подчеркнув, что разрыв снаряда обнаружен в чаше шламонакопителя. Отмечается, что такие действия могут привести к повреждениям стенок и в дальнейшем, яды попадут в речку Кривой Торец, что принесет в регион масштабную экологическую катастрофу.

Кроме того, боевые действия активно велись в районе авдеевской промзоны, у Песков, на мариупольском и луганском направлениях.