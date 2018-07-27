«Мариуполь» упустил победу на последних секундах

А мог и вовсе — проиграть…

В рамках второго квалификационного раунда Лиги Европы в Швеции «Мариуполь» встретился с «Юргорденом». Выдержав стартовый натиск, гости тоже начали атаковать и вскоре добились своего — на 37-й минуте отличился Яворский.

После перерыва шведы пошли вперед, но мариупольцы умело отбивались. Однако, уже в компенсированное время наиболее активный в составе соперников нападающий Баджи таки добился своего и головой отправил мяч в сетку ворот Худжамова. Мало того, на 97-й минуте он же бил уже ногой, но тут подопечных Александра Бабича спасла штанга.

1:1 — в целом, неплохой как для выезда результат и все решится в ответном поединке через неделю.