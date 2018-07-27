В Горловке появился новый автобусный маршрут

Как сообщили городские власти от «ДНР», экспериментальный маршрут № 4 « Автовокзал — ж/д вокзал станции Горловка — ЗПК «Горловка» запущен в тестовом режиме с 23 июля.

Маршрут следования автобуса: автовокзал – кардиология – рынок — ж/д вокзал «Горловка» — пл.Восстания – машзавод им. Кирова – Северная проходная – рынок «Александрия» – «Амстор» – шахта им.Румянцева – «Бориса Макухи» (по требованию) – Гольмовский поворот — ж/д вокзал «Никитовка» – ЗПК «Горловка».

Все с автовокзала запланировано четыре рейса в день — в 6.05, 8.20, 11.10, 14.20. В обратном направлении маршрутка отправляется в 7.20, 9.30, 13.00, 15.35.