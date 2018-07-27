 / Архив / / История / / Контакты / / Коллектив / / Подписка / / Реклама /                      / Блоги /    

В ДТП на трассе Горловка-Бахмут погибли три человека

Пятница, 27 июля, 2018

Об этом сообщили в пресс-службе Национальной полиции в Донецкой области.
По предварительным данным, в Бахмутском районе на дороге возле поворота в сторону Зайцево произошло столкновение двух легковых автомобилей — Opel и Renault. В результате аварии от полученных травм три пассажира одной иномарки погибли на месте происшествия. Водители и еще пять пассажиров госпитализированы в больницу Бахмута с травмами различной степени тяжести.

Накануне в еще одном ДТП под Славянском пострадали горловчане, ехавшие в микроавтобусе. Как сообщили в пресс-службе Нацполиции в Донецкой области, на трассе Киев—Харьков—Довжанский в результате столкновения двух микроавтобусов пострадали шесть человек.

По предварительным данным 62-летний водитель микроавтобуса «Mercedes Sprinter» не выбрал безопасную скорость движения, не справился с управлением и совершил столкновение с «Mercedes Vitо», двигавшимся в попутном направлении.

В результате аварии один из них выехал за пределы трассы и перевернулся. Пять его пассажиров получили телесные повреждения различной степени тяжести. Кроме того, пострадал один человек из второго микроавтобуса.

Травмированные пассажиры «Mercedes Vitо» — жители Горловки в возрасте от 24 до 75 лет, им оказана медицинская помощь.



В связи с обострением политического кризиса и гражданского противостояния, а также участившимися призывами к сепаратизму и агрессии, комментарии под материалами сайта временно отключены.

Подписка на газету



МОДЕРН


Комфорт Плюс


Самые комментируемые

  • «Бродячая» проблема
  • Евгений Клеп - в списке кандидатов на должности мэров от "Сильной Украины"
  • Отстрел бродячих собак в Горловке
  • Русский язык – без ограничений
  • Богослужение на стадионе
  • Сергей Капранов: вышел в полуфинал шоу «Україна має талант»
  • «Тарелки» объявлены вне закона
  • Обновление сайта
  • В Горловке открылся гипермаркет сети «Эпицентр К»
  • С 12 февраля проезд в автобусах стоит 2 гривни

    • Метки

    Праздники Украины

    Любишь журналистику?     

    2006-2014 © Все права принадлежат - «Кочегарка»
    При использовании материалов ссылка (для интернет-изданий - гиперссылка) на издание ОБЯЗАТЕЛЬНА!
    Редакция может не разделять точку зрения авторов статей и ответственности за содержание републицируемых материалов и новостей не несет.
    Наш адрес: 84617, Донецкая область, г. Горловка, ул.Горького, 35. Тел.: 8 (06242) 7-36-07; т/факсы: 4-64-69, 4-64-55, 4-64-49. E-mail: kochegarka_red@mail.ru
    • Рейтинг@Mail.ru
    • Яндекс цитирования