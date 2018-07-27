В ДТП на трассе Горловка-Бахмут погибли три человека

Пятница, 27 июля, 2018
Накануне в еще одном ДТП под Славянском пострадали горловчане, ехавшие в микроавтобусе. Как сообщили в пресс-службе Нацполиции в Донецкой области, на трассе Киев—Харьков—Довжанский в результате столкновения двух микроавтобусов пострадали шесть человек.
По предварительным данным 62-летний водитель микроавтобуса «Mercedes Sprinter» не выбрал безопасную скорость движения, не справился с управлением и совершил столкновение с «Mercedes Vitо», двигавшимся в попутном направлении.
В результате аварии один из них выехал за пределы трассы и перевернулся. Пять его пассажиров получили телесные повреждения различной степени тяжести. Кроме того, пострадал один человек из второго микроавтобуса.
Травмированные пассажиры «Mercedes Vitо» — жители Горловки в возрасте от 24 до 75 лет, им оказана медицинская помощь.