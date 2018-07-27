В ДТП на трассе Горловка-Бахмут погибли три человека

Об этом сообщили в пресс-службе Национальной полиции в Донецкой области.

По предварительным данным, в Бахмутском районе на дороге возле поворота в сторону Зайцево произошло столкновение двух легковых автомобилей — Opel и Renault. В результате аварии от полученных травм три пассажира одной иномарки погибли на месте происшествия. Водители и еще пять пассажиров госпитализированы в больницу Бахмута с травмами различной степени тяжести.

Накануне в еще одном ДТП под Славянском пострадали горловчане, ехавшие в микроавтобусе. Как сообщили в пресс-службе Нацполиции в Донецкой области, на трассе Киев—Харьков—Довжанский в результате столкновения двух микроавтобусов пострадали шесть человек.

По предварительным данным 62-летний водитель микроавтобуса «Mercedes Sprinter» не выбрал безопасную скорость движения, не справился с управлением и совершил столкновение с «Mercedes Vitо», двигавшимся в попутном направлении.

В результате аварии один из них выехал за пределы трассы и перевернулся. Пять его пассажиров получили телесные повреждения различной степени тяжести. Кроме того, пострадал один человек из второго микроавтобуса.

Травмированные пассажиры «Mercedes Vitо» — жители Горловки в возрасте от 24 до 75 лет, им оказана медицинская помощь.



