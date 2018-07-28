Очередей на загранпаспорт больше нет — Аваков

Задержки в оформлении возможны в исключительных случаях, когда возникают трудности с идентификацией граждан из неподконтрольных Киеву территорий.

В Украине больше нет очередей за биометрическими загранпаспортами. Об этом сообщил министр внутренних дел Арсен Аваков.

«По всей территории Украины больше нет очередей на получение нового биометрического загранпаспорта», — заявил он.

Глава МВД отметил, что ситуация нормализовалась неделю назад, но единичные случаи задержки выдачи документов в день-два еще наблюдались. Теперь и таких случаев нет.

По словам Авакова, сейчас инфраструктура Государственной миграционной службы и мощности полиграфкомбината Украина превышают ежедневное количество документов, которые оформляются.

Также он объяснил, что задержка выдачи документа может быть объяснена только идентификацией и только в том случае, если человек получил внутренний паспорт в населенном пункте, который сейчас находится на территории ОРДЛО.

Министр внутренних дел добавил, что теперь Украина готовится к следующему шагу в этой сфере — к использованию электронной цифровой подписи в ID-карте и к открытию опции «замена паспорта-книжки образца 1994 года на биометрическую ID-карту по желанию».

Корреспондент