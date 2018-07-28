Гуманитарный груз от Красного Креста доставлен в ОРДЛО

Благотворительная организация отправила 157 тонн грузов на неподконтрольную часть Донбасса.

Как сообщили в пресс-службе ГПСУ, в этот раз местные жители получат строительные материалы и медицинские наборы.

«Через контрольный пункт въезда-выезда Новотроицкое» на временно неподконтрольную территорию проследовали 10 грузовых автомобилей со строительными материалами и медицинскими наборами общим весом более 157 тонн от организации «Человек в беде» и МККК», – говорится в сообщении.