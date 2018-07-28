Пенсионный фонд завершил финансирование выплаты пенсий за июль — Гройсман

Премьер-министр заявил, что Пенсионный фонд полностью завершил финансирование выплаты пенсий за июль.

«Информация от Пенсионного фонда: только что полностью завершили финансирование выплаты пенсий за июль. Мое поручение выполнено. Обеспечивать надлежащую социальную защиту — наш долг», — сообщил он.

Ранее в «Укрпочте» заявили о работе в штатном режиме и добавили, что задержки связаны с временными техническими проблемами со стороны Пенсионного фонда Украины.

Задержка выплаты пенсий обусловлена кассовыми разрывами поступления социального взноса. Так официально объяснили ситуацию в Пенсионном фонде.

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