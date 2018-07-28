В Горловке вспоминали погибших горожан

Четыре года назад, 27 июля, город впервые попал под обстрел, в результате которого погибли 22 мирных жителя, в т.ч. дети.

Чтобы отдать дань памяти погибшим, возле Мемориала павшим горловчанам прошел митинг с участием порядка трехсот человек. Присутствующие минутой молчания почтили память невинно павших горожан, после чего были возложены цветы и мягкие игрушки к мемориалу.

Как говорится в сообщении, с 2014-го года в результате боевых действий в Горловке погибли 202 мирных жителя, в том числе 17 детей.