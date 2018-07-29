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Эксперты подсчитали, кто из чиновников больше всего одолжил денег

Воскресенье, 29 июля, 2018

Для примера, мэр Киева Виталий Кличко наодалживал 300 млн. грн.

Самым щедрым из них оказался народный депутат Виталий Хомутынник. Общая сумма всех заемных парламентарием и его женой средств в пересчете на гривны по курсу на 31 декабря 2017 года составляет более 408 миллионов.

С отставанием в 60 тысяч гривен от него лидирует харьковский бизнесмен, владелец отелей, телеканалов и ресторанов и по совместительству депутат Харьковского городского совета Александр Давтян.

Третьи лица задолжали им с женой 12,5 миллионов долларов, или свыше 350 миллионов гривен в национальной валюте.

Третье место рейтинга занял бывший боксер, а ныне мэр Киева Виталий Кличко. Свои кредиты он также любит раздавать в долларах и евро. В общем Кличко наодалживал 300 миллионов гривен.

С незначительным отрывом от Кличко на четвертом месте оказался нардеп Юрий Деревянко. Он одолжил своему брату Олегу 10,5 миллионов долларов.

Народная правда



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