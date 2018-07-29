Фронтовая Горловка: с приближением сумерек бои возобновились

В субботу в окрестностях города боевые действия активизировались вечером.

О них горловчане начали сообщать ближе к 20 час. По их словам, была слышна работа тяжелого. Позднее на севере применялись зенитные установки и крупнокалиберные пулеметы, а после полуночи «шумел» юго-запад.

28-го июля стреляли также под Светлодарском, Ясиноватой и Авдеевкой, Марьинкой и Песками. Сообщали о боях и жители Мариуполя. Крайне неспокойно было в районе Докучаевска, где под обстрел попала территория сельскохозяйственного предприятия.