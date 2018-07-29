Памяти Виктора Блинова

В Горловке скончался главный режиссер театра «Юность».

Об этом стало известно из сообщения в соцсетях на странице горловского городского театра «Юность»:

«27-го июля 2018 г. ушел из жизни главный режиссер городского театра «Юность» Виктор Николаевич Блинов. 11 августа ему бы исполнилось 55 лет, 40 из них он посвятил театральному искусству.

В 1977-м году В.Блинов поступил в театральную студию при Народном театре «Юность» к режиссеру — педагогу В.С. Труфанову, получил отличную подготовку, овладел актерским мастерством и сценической речью настолько, что уже через год сам проводил занятия по сценической речи в театральной студии. Будучи актером народного театра «Юность», сыграл много ролей, создав не один интересный образ. В дальнейшем, стал проявлять себя, как режиссер. Первый свой спектакль поставил в 1981 году — «Случай на вокзале».

В 1984 году поступил в Харьковский государственный институт культуры на режиссерский факультет и в1991 году успешно его закончил. Затем был призван в армию, а по окончании службы создал театр юного зрителя «Смена», в котором появились первые детские спектакли: «А все-таки она вертится», «Собаки», «Шаг с крыши», «Приключения Буратино в стране дураков» и другие.

В 1992-м году им был создан Молодежный художественный театр. Были поставлены спектакли: «Репетитор», «Малыш и Карлсон», за которые на фестивале «Театральные игры» в Донецке, получили призовые места. В 1994-м коллективом театра был организован и проведен фестиваль «Театральная весна». На нем была представлена работа В.Н. Блинова по пьесе Н.Коляды «Канотье», которую признали лучшей режиссерской работой. Также были поставлены спектакли «Мы пришли», «Не верь глазам своим» и другие. В 1997-м году вернулся в Народный театр «Юность», как режиссер театра.

За эти годы неоднократно подтверждалось звание «Народный» режиссерскими работами В.Блинова. С 2004 года Виктор Николаевич – главный режиссер театра. В 2007-м он был награжден Почетной грамотой «Лучший работник культуры года» в номинации «Лицо города», в 2011-м — нагрудным знаком «Признание» — «Лучший работник культуры года», в 2013-м — нагрудной медалью имени П.Н.Горлова.

Виктор Блинов ставил спектакли не только в нашем театре, но и в Макеевском ТЮЗе. Были поставлены спектакли: «Группа ликования», «Бой баба», «Провинциальные сновидения», «При чужих свечах», «Саня, Ваня с ними Римас», «Божьи коровки возвращаются на землю», «Покочи ночи», «Случай на вокзале», «Эй ты, здравствуй», «Виват, его Величество, Театр! », «Мое цветное кино», «Летучкина любовь», «Стая», «Серенький К.».

В2012 году на первом Всеукраинском молодежном театральном фестивале «Артист-2012 » в Луганске со спектаклем «Стая», Народный театр завоевал «Гран-при» среди любительских и профессиональных коллективов и получил еще три призовых номинации, за лучшую режиссуру среди любительских коллективов, за лучшее музыкальное оформление и пластическое решение спектакля среди любительских и профессиональных коллективов.

В театре поставлены сказки, написанные режиссером театра (недаром в Горловке его называют «мастером сказок»): «Кто поможет Попугаю?», «Буратино, берегись!», «Бабушкины сказки», «Переполох в театре Гены», «Волшебное кольцо», «Айболит спешит на помощь», «Коза Дереза», «Незнайкины фантазии», «Антошка и гармошка», «В тридевятом царстве». Со спектаклем «Ивасик-Телесик» в 2010-м году на театральном региональном фестивале в Славянске Народный театр завоевал главную награду — «Гран-При» и стал победителем в номинации «Лучшая режиссура».

Со своими учениками Виктор Николаевич написал три сказки: «Цыпленок Желток и другие» и новогодние сказки «Димка наш снимал одно новогоднее кино» и «Тайны дремучего леса». А также поставлены сказки других авторов «Кот в сапогах», «День рождения кота Леопольда», «Ох уж этот Огонек», «Приключения Нюрочки Дурочки», «Мяу! Гав! Кукареку!» «Потеха для смеха», «Карлсон снова прилетел», «Как Кощей на Василисе женился».

Многие годы на городских мероприятий В.М.Блинов выступал в качестве ведущего. Сейчас на всех городских мероприятиях работают его ученики. Каждый год они, получив профессиональную подготовку в театральной школе-студии, поступают в театральные высшие учебные заведения, а многие уже работают на профессиональных сценах…

Режиссура его спектаклей настолько была мощной, что если и заставляла зрителя смеяться, то это был хохот до слез, если плакать — то рыдать навзрыд. Так и мы сейчас рыдаем и скорбим! Для театра и культуры Горловки, для коллег, для родных и друзей — это великая потеря!

Великий режиссер и актер, преданный театру, верный друг!

Талантливые люди не умирают, их души остаются в стихах, песнях, театральных постановках! Он навеки останется в наших сердцах!

Светлая память Виктору Николаевичу Блинову!»