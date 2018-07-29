Как затопление шахт может ударить по Донбассу

Главный научный сотрудник Института телекоммуникаций и глобального информационного пространства Национальной академии наук Украины геолог Евгений Яковлев уверяет, что массовая остановка работы шахт Донбасса и их неконтролируемое затопление грозит экологической безопасности региона. По мнению эксперта, уже достигнута критическая точка ухудшения качества питьевого водоснабжения.

С начала конфликта на Донбассе ученый оценивает экологическую ситуацию в регионе как на подконтрольной, так и на неподконтрольной территориях. Мониторинг производится при участии международных организаций, пишет MRPL.CITY.

Евгений Яковлев отметил, что несмотря на существующие для экологии региона риски, в Украине на государственном уровне на данный момент не существует разработанного алгоритма действий для снижения катастрофического уровня последствий, связанных с прекращением откачки воды в остановленных шахтах на Донбассе.

«Мы совместно с коллегами из Минприроды, по возможности, прослеживаем ситуацию с затоплением шахт. На неконтролируемой территории в 2016 году в режиме работы и откачки воды было 75 шахт, на нашей территории – 25, — рассказывает специалист. — Шахты держали уровень воды на безопасных глубинах, что не давало возможности затопления, перетока загрязненных вод в соседние выработки, а оттуда — к поверхностным и подземным источникам воды. На сегодня в «республиках» идет массовое затопление шахт. Производится в четыре раза меньше откачки воды, чем это было ранее, в период полного развития горных работ. Если раньше отбиралось в год 750 млн кубометров (25 кубометров в секунду), то сейчас откачивается около 200 млн кубометров загрязненных вод. Это означает, что идет затопление выработок, уровень воды поднимается с разной скоростью, от двух до трех метров в месяц. Загрязнения с водой выходят на уровень сплошной проводимости в угленосных породах. Этот поток направляется к поверхностным водоемам – к прудам, водохранилищам, в балки и речки».

По словам эксперта, затапливаемые шахты расположены по уровню выше шахт, находящихся на подконтрольных территориях, и цепное затопление выработок рано или поздно приведет к выходу загрязнений в Северский Донец, Кальчик, Кальмиус, а в конечном итоге — в Азовское море.

«Случаи аварийного прорыва воды уже были даже до войны, пять лет назад в Луганской области. Сток грязных вод идет в водосбор — и подземный, и поверхностный, а структура водопользования в Донецкой области такая, что, по некоторым оценкам, до 90% питьевого водоснабжения в городах и шахтных поселках идет из Северского Донца, который приходит к нам из России прилично нагруженный загрязнениями, а потом набирает их под завязку, проходя по Луганской и Донецкой областям».

Евгений Яковлев подчеркнул, что без принятия комплексных мер специалистами как на неподконтрольной, так и на подконтрольной территориях, без восстановления откачки воды и полномасштабного мониторинга при посредничестве ОБСЕ, техногенная ситуация в Донецкой области будет усугубляться неконтролируемо.

«Основная опасность существует по тем изменениям в качестве воды, которая подается населению, где основной метод очистки – хлорирование. По данным наших обследований, 88% проб вылетают за питьевой стандарт. Идет закритическое ухудшение качества питьевого водоснабжения», — отметил эксперт.

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