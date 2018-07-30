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В Премьер-лиге троевластие

Понедельник, 30 июля, 2018

Состоялись матчи второго тура чемпионата Украины по футболу, в котором снова не было зафиксировано ничейных результатов, а четыре поединка закончились с минимальным счетом.

Флагманы украинского футбола, встречавшиеся с новичками турнира, одержали ожидаемые победы, но разные. «Динамо» выиграло у «Львова», выйдя вперед уже в компенсированное время — киевлян первым же касанием спас едва вышедший на замену Назарий Русин, причем львовяне в этой игре выглядели очень достойно. А вот «Шахтер» без проблем разгромил «Арсенал-Киев», забив три мяча еще до перерыва (Мораес, Фернандо, Тайсон). К лидерам присоединилась «Александрия», которая также выиграла второй матч кряду — на 85-й минуте победу своей команде над «Зарей» принес гол Евгения Банады. Стоит отметить, что к этому моменту луганчане играли в меньшинстве — Вернидуб уже провел три замены, когда травму получил Громов.

Еще один разгром был зафиксирован во встрече «Мариуполя» и «Десны». Футболисты из Чернигова неожиданно легко обыграли участника Лиги Европы — 4:1. «Дублями» отличились Хлебас и Филиппов, а хозяева поля ответили лишь «голом престижа» (Вакула).

В остальных матчах победу «Карпатам» над «Черноморцем» принес гол Шведа. а «Олимпик» обыграл «Ворсклу» благодаря точному удару Балашова.

Теперь болельщиков ждет очередная суперигра — в рамках третьего тура в Киеве «Динамо» примет «Шахтер».



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