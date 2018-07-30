Фронтовая Горловка: в воскресенье практически не стреляли

Об этом сообщили местные жители.

По их словам, неспокойно было только после наступления темноты — ближе к 21 час. на севере прогремел мощный одиночный «бах», а уже после полуночи неспокойно было на этом же направлении.

Зато по-прежнему открывался огонь на других участках фронта. В военных сводках упоминаются западные окрестности Горловки — районы Новгородского и Южного. Тяжелое применялось в районе авдеевской промзоны, активно стреляли в стороне Марьинки, на луганском направлении — неспокойно было от Первомайска и Кадиевки до Крымского, а на мариупольском — от Павлополя до Широкино.