За нарушение комендантского часа в «ДНР» задержали более двухсот человек

С 27 по 29 июля на подконтрольной самопровозглашенной республике территории проведена очередная операция «Ночной город».

Как заявили в «ДНР» ее проведение необходимо для «выявления диверсантов и недопущения фактов правонарушений в ночное время». На самом же деле, в основном задерживаются граждане, нарушившие режим комендантского часа — вот и на этот раз за его несоблюдение были задержаны 260 человек, из них лишь девять «подозревают в совершении преступлений».

В ходе рейда было проверено около трехсот увеселительных заведений, составлено 112 протоколов по факту распития алкогольных и слабоалкогольных напитков в запрещенных местах или за появление в общественных местах в пьяном виде.