Фронтовая Горловка: в понедельник тишины не было

Боевые действия в окрестностях города продолжаются, но, по словам местных жителей, их интенсивность несколько снизилась.

Утром неспокойно было в стороне Гольмовского, Травневого и Светлодарска, Майорска и западнее — под Новгородским, а на юго-западе было слышно тяжелое. Затем, уже вечером, снова «зашумел» север. Бои периодически вспыхивали и затихали, как минимум, до полуночи.

Также, 20-го июля, продолжались они и под Донецком — у Песков и Марьинки, между Авдеевкой и Ясиноватой, под Спартаком и аэропортом. По-прежнему напряженная обстановка сохраняется в районе Докучаевска и Новотроицкого, на востоке от Мариуполя.