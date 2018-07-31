В «ДНР» повысили стоимость коммунальных услуг

Правда, пока это коснулось только юридических лиц, однако, из-за этого ожидается рост потребительских цен.

Местные СМИ со ссылкой на «указы» А.Захарченко сообщили, что в самопровозглашенной республике для бюджетных организаций и юридических лиц подорожали водоснабжение, водоотведение и теплоснабжение.

Так, централизованное отопление подорожало почти на 18 %, горячее водоснабжение для бюджетных организаций — на 16,5 %, а для прочих потребителей — на 19,2 %. Услуги централизованного водоснабжения для бюджетных организаций стали дороже на 8,3 %, а для теплоснабжающих предприятий и прочих потребителей — почти на 4 %. Услуги централизованного водоотведениявыросли в цене значительнее: для бюджетных организаций их стоимость выросла почти на 80 %, а для прочих потребителей — на 45 %.

Отмечается, что при этом согласно одному из «указов» Захарченко, стоимость электроэнергии для «Донбасстеплоэнерго» и «Вода Донбасса» снизилась в 5 раз, хотя цена услуг, предоставляемых этими предприятиями юрлицам и бюджетным организациям, напротив — выросла. В качестве примера приводится ситуация с енакиевским металлургическим заводом, для которого стоимость водоснабжения и водоотведения увеличена на 67,2% и 126,2% соответственно.

В сообщении подчеркивается, что для физлиц цены на услуги ЖКХ остались на прежнем уровне, тем не менее понятно, что рост цен на коммунальные услуги для юрлиц отразится на стоимости производимой продукции, поэтому в итоге за все платит потребитель.