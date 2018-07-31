 / Архив / / История / / Контакты / / Коллектив / / Подписка / / Реклама /                      / Блоги /    

В «ДНР» повысили стоимость коммунальных услуг

Вторник, 31 июля, 2018

Правда, пока это коснулось только юридических лиц, однако, из-за этого ожидается рост потребительских цен.

Местные СМИ со ссылкой на «указы» А.Захарченко сообщили, что в самопровозглашенной республике для бюджетных организаций и юридических лиц подорожали водоснабжение, водоотведение и теплоснабжение.

Так, централизованное отопление подорожало почти на 18 %, горячее водоснабжение для бюджетных организаций — на 16,5 %, а для прочих потребителей — на 19,2 %. Услуги централизованного водоснабжения для бюджетных организаций стали дороже на 8,3 %, а для теплоснабжающих предприятий и прочих потребителей — почти на 4 %. Услуги централизованного водоотведениявыросли в цене значительнее: для бюджетных организаций их стоимость выросла почти на 80 %, а для прочих потребителей — на 45 %.

Отмечается, что при этом согласно одному из «указов» Захарченко, стоимость электроэнергии для «Донбасстеплоэнерго» и «Вода Донбасса» снизилась в 5 раз, хотя цена услуг, предоставляемых этими предприятиями юрлицам и бюджетным организациям, напротив — выросла. В качестве примера приводится ситуация с енакиевским металлургическим заводом, для которого стоимость водоснабжения и водоотведения увеличена на 67,2% и 126,2% соответственно.

В сообщении подчеркивается, что для физлиц цены на услуги ЖКХ остались на прежнем уровне, тем не менее понятно, что рост цен на коммунальные услуги для юрлиц отразится на стоимости производимой продукции, поэтому в итоге за все платит потребитель.



В связи с обострением политического кризиса и гражданского противостояния, а также участившимися призывами к сепаратизму и агрессии, комментарии под материалами сайта временно отключены.

Подписка на газету



МОДЕРН


Комфорт Плюс


Самые комментируемые

  • «Бродячая» проблема
  • Евгений Клеп - в списке кандидатов на должности мэров от "Сильной Украины"
  • Отстрел бродячих собак в Горловке
  • Русский язык – без ограничений
  • Богослужение на стадионе
  • Сергей Капранов: вышел в полуфинал шоу «Україна має талант»
  • «Тарелки» объявлены вне закона
  • Обновление сайта
  • В Горловке открылся гипермаркет сети «Эпицентр К»
  • С 12 февраля проезд в автобусах стоит 2 гривни

    • Метки

    Праздники Украины

    Любишь журналистику?     

    2006-2014 © Все права принадлежат - «Кочегарка»
    При использовании материалов ссылка (для интернет-изданий - гиперссылка) на издание ОБЯЗАТЕЛЬНА!
    Редакция может не разделять точку зрения авторов статей и ответственности за содержание републицируемых материалов и новостей не несет.
    Наш адрес: 84617, Донецкая область, г. Горловка, ул.Горького, 35. Тел.: 8 (06242) 7-36-07; т/факсы: 4-64-69, 4-64-55, 4-64-49. E-mail: kochegarka_red@mail.ru
    • Рейтинг@Mail.ru
    • Яндекс цитирования