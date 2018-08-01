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Украинцы стали чаще официально устраиваться на работу

Среда, 1 августа, 2018

Украинцы стали чаще официально устраиваться на работу.

В сравнении с 2017 годом в Украине стало меньше неофициально трудоустроенного населения. Об этом сегодня во время пресс-конференции сообщил и. о. главы Государственной службы занятости Валерий Ярошенко, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, на сегодняшний день за пределами социального законодательства работают 21,8%, при этом в 2017 году уровень «теневой» занятости достигал 22,3%.

«Государственная статистика говорит, что 21,8% по сравнению с 22,3% в прошлом году работают за пределами социального законодательства, то есть работают в тени, а значит не платят налоги в социальные фонды», — заявил Ярошенко.

Помимо этого было отмечено, что по состоянию на сегодняшний день уровень безработицы в Украине составляет 9,7%, при этом в Европе данный показатель составляет 7,4%.

Безработные украинцы очень часто становятся первоклассными бизнесменами. По состоянию на 1 июня в трех пилотных областях (Львовской, Харьковской и Полтавской) более 4 тыс. безработных граждан из числа малообеспеченных и переселенцев стали участниками проекта «Рука допомоги».

UBR

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