В «ДНР» признали, что половина ввозимой продукции – фальсификат

О том, что половина товаров, ввозимых на подконтрольную «ДНР» территорию Донецкой области является фальсификатом, заявил «министр промышленности и торговли ДНР» Алексей Грановский.

«Я вам скажу такую шокирующую статистику: 50% всей продукции, которая ввозится на территорию ДНР является фальсификатом», – сказал он.

Грановский пояснил, что «ДНР» имеет доступ к базе Росстандарта, в котрой можно посмотреть, есть ли сертификат у товара или нет. «Так вот, 50% не соответствует ввозимому сюда. Это чистый фальсификат, чистый контрафакт», – добавил Грановский.

В качестве примера он привел случай, когда зимой на подконтрольную «ДНР» территорию ввезли омыватель стекол для автомобилей, от которого начались головные боли у водителей.

«Когда провели испытания, там нашли наличие метанола. Метанол – это смертельный яд», – пояснил «министр ДНР».

Кроме того, Грановский сообщил о случаях фальсификата в пищевой промышленности.

«Часть пищевой продукции, допустим, при производстве колбасных изделий для удешевления используется целлюлоза – грубо говоря, обойный клей – вместо желатина», – отметил он.

Представитель «ДНР» добавил, что «таких фактов можно привести массу». Грановский пояснил, что «ДНР» до сих пор не ввела перечень продуктов обязательных для сертификации.

«Такой перечень есть во всех странах, включая Российскую Федерацию и ту же Украину», – подчеркнул он.

Грановский заверил, что работа над перечнем ведется, но сейчас ввозимый на подконтрольную «ДНР» территорию товар с сертификатом России или других стран, не проверяется. Он связал большое количества контрафакта с желанием недобросовестных бизнесменов из стран Евразийского экономического союза «набить карманы», пользуясь непризнанностью «ДНР» и «несовершенством законов».

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