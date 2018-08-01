Говорить о реинтеграции Донбасса пока нет смысла, – мнение

Строить планы о реинтеграции неподконтрольных Украине территорий Донецкой и Луганской областей нет смысла, пока продолжается военный конфликт. Об этом заявил директор Центра исследований проблем гражданского общества Виталий Кулик.

«Говорить о модели реинтеграции Донбасса без решения основного вопроса, как избавиться от российских войск на оккупированных территориях, вообще не имеет смысла. Поэтому, когда мы строим модель реинтеграции постконфликтную, это в определенной мере теоретизирование, конструирование сферического коня в вакууме», – говорит он.

«Без окончания военной фазы, желательно с минимальными потерями для Украины, говорить о какой-либо реинтеграции преждевременно, потому что на выходе мы можем получить совсем другую ситуацию, чем та, которая сейчас», – считает Кулик.

Ранее исполнительный директор Центра социальных исследований «София» Владимир Лупаций заявил, что реинтеграцию Донбасса надо начинать с подконтрольных территорий, а в Украине даже нет планов на этот счет.

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