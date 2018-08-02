Фронтовая Горловка: активнее всего стреляли на севере

В среду, 1 августа, наиболее интенсивно боевые действия велись вечером и ночью.

В первой половине дня крайне неспокойно было в районе Новолуганского и Доломитного, где кроме стрелкового активно применялись гранатометы. Затем о боевых действиях местные жители рассказали уже вечером. По их словам, схожая ситуация сложилась в стороне шахты им.Гагарина, а позднее также начали стрелять как на юго-западе/западе, так и на севере Горловки. После наступления темноты под Зайцево применялась бронетехника, по всей видимости БМП.

Как сообщили очевидцы, более тяжелые «бахи» были слышны около полуночи. Не стихли бои и позднее.

По-прежнему сложная обстановка сохраняется под Донецком, Мариуполем и на луганском направлении.