За неделю в Горловке совершено шесть самоубийств, скончались 51 человек

Такие печальные цифры были озвучены во время аппаратного совещания местных властей от «ДНР».

В период с 23-го по 29-е июля в Горловке скоропостижно скончались 51 человек, совершено 6 (!) самоубийство, без вести пропало три горожанина.

Что касается криминальной обстановки в городе, то за неделю зарегистрировано 346 заявлений и сообщений жителей о преступлениях и происшествиях — о кражах, телесных повреждениях, хулиганствах и мошенничествах и др.

Ранее «Кочегарка» сообщала, что за указанный период в Горловке на свет появились 9 мальчиков и 8 девочек.