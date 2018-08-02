В ДТП в России погибли шестеро жителей Ровеньков

Смертельная авария произошла на трассе М-4 «Дон» в Ростовской области.

Как говорится в сообщении, ночью водитель зерновоза КамАЗ съехал на обочину трассы из-за неисправности, а водитель Volkswagen Transporter, двигаясь в попутном направлении, не разглядел предупреждающих знаков и врезался в прицеп. Возможно, водитель микроавтобуса, в котором находились еще семь пассажиров, уснул за рулем и допустил столкновение.

В результате ДТП погибли шесть человек — на месте происшествия четверо мужчин, одна женщина в карете «Скорой помощи» и еще один мужчина — в реанимации. Двое пострадавших проходят лечение в больнице Чертковского района. Водитель грузового автомобиля не пострадал.

Известно, что все пассажиры микроавтобуса – жители Ровеньков. Детей среди них нет.

Напомним, несколько дней назад масштабная авария произошла под Горловкой. Тогда погибли три человека, еще семеро были госпитализированы.